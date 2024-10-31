Pelaku Mutilasi Mayat Tanpa Kepala di Muara Baru Ternyata Tukang Jagal

JAKARTA - Fauzan Fahmi (43) pelaku pemutilasi mayat wanita tanpa kepala di Muara Baru berinisial SH (40) ditangkap. Pelaku teyata berprofesi sebagai seorang tukang jagal hewan.

"Tersangka ini bekerja sebagai tukang potong hewan kambing dan sapi atau jagal," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi di Polda Metro Jaya, Kamis (31/10/2024).

Lebih lanjut Ade Ary mengatakan Fauzan membunuh korban dengan pisau yang biasa dia gunakan untuk memotong hewan. Pisau tersebut biasanya digunakan untuk memotong sapi dan kambing.

"Iya fakta penyidik alat pisau yang digunakan tersangka untuk memotong korban, alat yang juga dia gunakan untuk bekerja sebagai tukang potong kambing dan sapi atau bekerja di jagal," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, seorang wanita tanpa kepala ditemukan di dalam karung di dermaga kapal belakang sebuah pom bensin yang berada di Jalan Tuna, Muara Baru, Jakarta Utara, Selasa (29/10/2024) pukul 10.29 WIB.