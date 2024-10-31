Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pelaku Mutilasi Mayat Tanpa Kepala di Muara Baru Ternyata Tukang Jagal

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |14:32 WIB
Pelaku Mutilasi Mayat Tanpa Kepala di Muara Baru Ternyata Tukang Jagal
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Fauzan Fahmi (43) pelaku pemutilasi mayat wanita tanpa kepala di Muara Baru berinisial SH (40) ditangkap. Pelaku teyata berprofesi sebagai seorang tukang jagal hewan. 

"Tersangka ini bekerja sebagai tukang potong hewan kambing dan sapi atau jagal," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi di Polda Metro Jaya, Kamis (31/10/2024). 

Lebih lanjut Ade Ary mengatakan Fauzan membunuh korban dengan pisau yang biasa dia gunakan untuk memotong hewan. Pisau tersebut biasanya digunakan untuk memotong sapi dan kambing. 

"Iya fakta penyidik alat pisau yang digunakan tersangka untuk memotong korban, alat yang juga dia gunakan untuk bekerja sebagai tukang potong kambing dan sapi atau bekerja di jagal," tuturnya. 

Diberitakan sebelumnya, seorang wanita tanpa kepala ditemukan di dalam karung di dermaga kapal belakang sebuah pom bensin yang berada di Jalan Tuna, Muara Baru, Jakarta Utara, Selasa (29/10/2024) pukul 10.29 WIB.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/33/3181794//hamish_daud_di_polda_metro_jaya-piRo_large.JPG
Hamish Daud Sambangi Polres Jaksel Hari Ini, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181508//ilustrasi_mayat-Y97P_large.jpg
Dua Kerangka Manusia di Kwitang Jakpus Diduga Sudah Terkontaminasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181487//budi-ED4S_large.jpg
Kasus Temuan Dua Kerangka Manusia di Kwitang Akan Dirilis Jumat Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180638//konser_blackpink_di_gbk-8mup_large.jpg
Konser BLACKPINK di GBK, Polda Metro Kerahkan 1.500 Personel Gabungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180596//penipuan_modus_trading_kripto-s5yM_large.jpg
Pelaku Penipuan Modus Trading Kripto Raup Rp150 Juta per Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180573//kabid_humas_polda_metro_jaya_brigjen_pol_ade_ary_syam_indradi-ptBd_large.jpg
Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Penyidik Libatkan 25 Ahli dan 117 Saksi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement