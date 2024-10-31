Belanja Masalah ke Cakung, Kang Emil Bertekad Bangung RSUD

JAKARTA - Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil bertekad akam membangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Tekad itu dilontarkan Ridwan Kamil usai blusukan ke Kelurahan Cakung Barat, Jakarta Timur, Kamis (31/10/2024).

Kang Emil, sapaan akrabnya, berjanji akan mendirikan RSUD di Cakung. Apalagi, kata dia, negara wajib untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat, seperti pemberian pelayanan kesehatan.

"Yang terbesar ternyata adalah aspirasi ingin bikin RSUD betul? Insya Allah. Itu karena kewajiban negara, kebituhan dasar, pasti didahulukan," terang Kang Emil di hadapan para warga Cakung Barat.

Sebagai calon kepala daerah, Kang Emil, ide membangun Jakarta sebagian dari warga. Ia pun menemukan aspirasi untuk didirikan RSUD di Cakung.

"Datang ke cakung mayoritas yang menjadi prioritas nomor satunya membangun rumah sakit, memang wajar dan itu kebutuhan dasar ya. Membangun negara itu kan dimulai dari kebutuhan dasar pendidikan kesehatan baru lain lain," ucapnya.

"Kalau urusan pendidikan, kesehatan saja belum exist kan kasihan. Maka nanti insyallah diprioritaskan kita cari lahannya kebutuhan dasar berupa fasilitas kesehatan ini kita hadirkan," katanya.



(Khafid Mardiyansyah)