HOME NEWS MEGAPOLITAN

PKB Bantah Membelot, Tegaskan Kader yang Bertemu Pramono Bukan Pengurus

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |14:50 WIB
PKB Bantah Membelot, Tegaskan Kader yang Bertemu Pramono Bukan Pengurus
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jakarta, Hasbiallah Ilyas, angkat bicara usai ada kadernya yang ikut bertemu dengan Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung. 

Pertemuan Pramono dengan tujuh kader partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus tersebut menjadi sorotan, pasalnya KIM Plus merupakan partai pengusung dari pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) di Pilkada Jakarta 2024. 

Adapun, dua kader PKB yang ikut bertemu dengan Pramono pada pagi hari ini yakni Ahmad Syukri dan Redim Okto Fudin. 

Hasbiallah menegaskan, bahwa keduanya bukanlah bagian dari pengurus PKB. Ia menegaskan bahwa pertemuan tersebut berdasarkan sikap pribadi dan bukan berdasarkan instruksi partai. 

Kendati begitu, Hasbiallah menyebut bahwa Ahmad Syukri adalah bagian dari pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Jakarta. 

“Pak Syukri itu pengurus NU, Pengurus MWC NU DKI. Pengurus NU dia,” kata Hasbiallah, Kamis (31/10/2024). 

Di sisi lain, berdasarkan informasi yang ia dapat, PWNU DKI Jakarta juga sudah mengarahkan dukungannya kepada pasangan Pramono Anung-Rano Karno.

“Dan memang yang saya tahu PWNU DKI sudah ke Pak Pram,” tambahnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
