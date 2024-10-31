Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bantah Membelot, PPP DKI Pastikan Dukung Ridwan Kamil-Suswono

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |15:01 WIB
Bantah Membelot, PPP DKI Pastikan Dukung Ridwan Kamil-Suswono
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Dinamika Pilkada Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang tinggal 25 hari lagi semakin menarik untuk disimak. Berbagai dugaan upaya manuver semakin banyak dilakukan. Salah satunya, penyesatan informasi kepada publik seolah-olah partai pendukung paslon tidak solid mendukung calonnya.

Terbaru, Kamis (31/10/2024) segelintir orang mengatasnamakan partai pendukung Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) mendatangi rumah Calon Gubenur Pramono Anung, yang diusung PDIP, dan menyatakan mendukung pasangan Pramono - Rano Karno. Salah satunya pihak mengaku sebagai pengurus DPW PPP DKI Jakarta.

Hal ini disikapi serius oleh Ketua DPW PPP DKI Jakarta, H. Saiful Rachmat Dasuki. 

Saiful menegaskan bahwa orang-orang tersebut bukan pengurus PPP DKI Jakarta dalam tingkatan manapun baik DPW, DPC, PAC maupun ranting. 

Saiful menyayangkan ada oknum yang berani menjual partainya hanya untuk ikut bermain di Pilkada Jakarta.

"Kami klarifikasi bahwa orang-orang yang hadir dalam pertemuan dengan Mas Pram adalah bukan pengurus PPP DKI Jakarta di level manapun," kata Saiful. 

 

Halaman:
1 2
      
