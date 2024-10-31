Bertemu Kang Emil, Warga Cakung Barat Harap Harga Pangan Turun dan Diberikan KJP

JAKARTA - Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil diharapkan dapat menurunkan harga kebutuhan pangan. Selain itu, Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil juga bisa membenahi data penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Harapan itu dilontarkan oleh Warlinah, Warga RT 007, RW 008, Kelurahan Cakung Barat, Jakarta Timur. Ia berharap Kang Emil bisa merealisasikan segala janji politik.

"Ya pokoknya yang jelas, yang benar sama warganya. Apa yang dia ucapkan harus diwujudkan," terang Warlinah.

Warlinah juga berharap, Kang Emil dapat menekan harga kebutuhan pokok, seperti beras. "(Harga pangan) minta diturunin semua, beras, sembako," ucapnya.

Tak hanya itu, Warkinah juga berharap, cucunya bisa dimasukan dalam penerima KJP. Pasalnya, kata dia, sang cucu belum terdaftar sebagai penerima KJP.

"Buat anak sekolah juga, cucu saya dua belum dapat KJP. Saya bingung, padahal anaknya ngontrak. Belum dapat KJP, dia (cucu) sudah kelas 4 SD," ucapnya.