HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemutilasi Wanita di Muara Baru Gunakan Pisau Jagal Miliknya

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |15:37 WIB
Pemutilasi Wanita di Muara Baru Gunakan Pisau Jagal Miliknya
Mayat
A
A
A

JAKARTA - Tersangka Fauzan Fahmi (43) memotong kepala korban pembunuhan berinisial SH (40) menggunakan sebuah pisau yang dia gunakan sehari-hari sebagai tukang jagal hewan. Fauzan merupakan orang berkerja sebagai petugas jagal sapi dan kambing. 

“Pisau ini digunakan tersangka untuk memotong korban. Ini juga alat yang juga dia gunakan untuk bekerja sebagai tukang potong kambing dan sapi atau bekerja sebagai jagal ya,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, Kamis (31/10/2024).

Setelah membunuh korban, Fauzan membuang jasad SH ke laut yang akhirnya ditemukan di kawasan dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara. 

Sementara kepala SH, Fauzan buang di balik tembok pinggir Jalan Inspeksi Waduk Pluit Utara, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.  

“(Berkait motif) ini akan didalami dan secara lengkap akan dijelaskan saat rilis besok. Ini masih terus dilakukan pendalaman,” ujar Ade. 

 

Telusuri berita news lainnya
