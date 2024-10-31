Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Undang Kang Emil ke Pusat Oikoumene Jakarta, PGI Wilayah Jakarta: Kami Telah Dengar Penjelasan Sangat Clear

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |15:39 WIB
Ridwan Kamil
JAKARTA - Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) Wilayah Jakarta mengundang Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1 Ridwan Kamil ke Pusat Oikoumene Jakarta, Jakarta Timur, Kamis (31/10/2024) siang. Dalam pertemuan itu, Kang Emil menyampaikan sejumlah pogram yang akan dikerjakan bila memimpin Jakarta.

"Kami telah mendengarkan penjelasannya sangat clear bagi kami dan berharap ini menjadi bagian penting bagi pertimbangan warga gereja untuk pemilihannya nanti pada pilkada," terang Ketua Umum PGI Wilayah DKI Jakarta Pdt Arliyanus Larosa usai pertemuan dengan Kang Emil.

Kendati demikian, Arliyanus mendorong warga PGI Wilayah Jakarta untuk bisa berpartisipasi dalam gelaran Pilkada 2024. Dengan demikian, ia meyakini akan lahir pemimpin Jakarta yang adil tanpa membedakan golongan.

"Kami mendorong warga gereja untuk mengambil bagian dalam pilkada, sehingga kita akan memilih pemimpin DKI yang betul-betul akan mengerjakan hal yang adil yang baik bagi seluruh warga DKI Jakarta tanpa perbedaan-perbedaan saya kira itu yang bisa saya sampaikan," ucap Arliyanus.

Sementara itu, Ridwan Kamil mengucapkan terima kasih kepada PGI Wilayah Jakarta yang telah menerima dirinya. Dalam pertemuan tertutup itu, ia mengaku warga PGI Wilayah Jakarta antusias mendengarkan program yang dicanangkan.

 

