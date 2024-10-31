Melawan saat Ditangkap, Pelaku Mutilasi di Muara Baru Ditembak Polisi

JAKARTA - Polisi menembak kaki kanan tersangka Fauzan Fahmi (43), pemutilasi mayat tanpa kepala di Muara Baru berinisial SH (40). Penembakan dilakukan di bagian kaki karena berusaha menyerang petugas saat ditangkap di kediamannya, kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (29/10/2024).

"Tersangka FF melakukan upaya penyerangan terhadap petugas. Akhirnya dengan sangat terpaksa petugas melakukan tindakan tegas terukur terhadap yang bersangkutan," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat ditemui di Polda Metro Jaya, Kamia (31/10/2024).

Penangkapan Fauzan ini hanya beberapa jam setelah jasad SH ini ditemukan tanpa kepala di kawasan dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (29/10/2024) pukul 10.29 WIB.