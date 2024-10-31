Bertemu PGI Wilayah Jakarta, Kang Emil : Saya Gubernur yang Mengayomi Semua Agama

JAKARTA - Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1 Ridwan Kamil bertandang ke kantor Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) Wilayah Jakarta di Pusat Oikoumene Jakarta, Jakarta Timur, Kamis (31/10/2024) siang.

Dalam pertemuan tertutup bagi awak media, Kang Emil, sapaan akrabmya, mengucapkan terima kasih kepada PGI Wilayah Jakarta yang telah menerimanya. Ia pun mengapresiasi PGI Wilayah Jakarta yang antusias mendengarkan program yang telah dicanangkannya.

"Ya alhamdulillah terima kasih kita sudah diterima di PGI Wilayah Jakarta, ini tadi yang hadir sangat banyak di ruangan penuh, sekitar 100-an pendeta yang di belakangnya itu ada puluhan ratusan gereja gereja, ada 72 sinode atau kelompok," tutur Kang Emil sapaan akrabnya usai pertemuan.

Kepada warga PGI Wilayah Jakarta, Kang Emil mengaku, memiliki prinsip yang memegang teguh toleransi saat menjadi kepala daerah. Hal itu, kata Kang Emil, telah dibuktikan selama 10 tahun menjadi kepala daerah.