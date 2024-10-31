KPU Jakarta Berencana Tambah Durasi Waktu Debat Ketiga

JAKARTA - Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU DKI Jakarta, Astri Megatari menyebut pihaknya berencana menambah durasi waktu dalam pelaksanaan debat ketiga, pada 17 November 2024 mendatang. Dua debat sebelum diketahui berdurasi 150 menit.

"Durasi rencananya masih sama, meskipun kami sedang mempertimbangkan untuk ada penambahan durasi," ujar Astri kepada wartawan di Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Penambah durasi itu kata Astri akan menampilkan video testimoni yang berkaitan dengan kandidat peserta pilkada Jakarta. Maka hal itu tentunya membutuhkan durasi waktu tambahan.





"Karena ini kaitannya dengan ada segmen yang akan kami masukkan ke dalam segmen 2 dan segmen 3, mungkin rencananya akan ada video testimoni gitu kan," ujarnya.

Adapun debat ketiga ini akan mengangkat tema besar tentang tata kota dan perubahan iklim. Untuk sub temanya kini sedang dilakukan dalam pembahasan internal KPU Jakarta.

"Untuk sub-temanya ini masih akan kita koordinasi lagi secara internal pembagian-pembagian sub-temanya seperti apa," katanya.

(Khafid Mardiyansyah)