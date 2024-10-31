Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil: Bangun Jakarta Bisa Kombinasi APBD dan Swasta

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |17:43 WIB
Ridwan Kamil: Bangun Jakarta Bisa Kombinasi APBD dan Swasta
Ridwan Kamil (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) mengatakan, untuk membangun Jakarta bisa dikombinasikan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dana swasta.

"Membangun Jakarta bisa kombinasi APBD, bisa kombinasi dengan dana swasta ya. Tinggal pinter-pinternya gubernur nanti merayu, melobi, dan lain sebagainya," kata RK di kata RK saat ditemui di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Pria yang akrab disapa Kang Emil itu mengatakan dirinya ingin menyulap Jakarta dengan wajah seperti kawasan Rasuna Said, dengan standar lingkungan seperti luar negeri.

"Nih, kan rekan-rekan media merasakan nyaman ya. Karena angin istilahnya sepoi-sepoi, pohonnya besar dan sudah gede. Ya mimpinya dalam lima tahun memperbanyak suasana seperti ini di pelosok Jakarta," katanya.

Suasana seperti di Kawasan Kuningan tersebut, kata dia, tidak akan dihadirkan di Jakarta Selatan, tapi menyebar di seluruh wiliayah Jakarta. "Tidak hanya di Jakarta Selatan yang memang terkenal rindang, tapi juga di daerah yang panas, gersang, ke barat, utara, kita akan melakukan seperti ini," sambungnya.

Dia pun optimistis bisa mengubah Jakarta dalam waktu lima tahun, terlebih dengan pengalaman yang dia miliki.

"Poin saya adalah pengalaman lah yang nanti akan membuat kami ini kerja nggak banyak adaptasi. Karena kami akan kunjungi lagi inovasi-inovasi dalam menata kota," katanya.

(Angkasa Yudhistira)

      
