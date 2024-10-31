Pramono Bertemu Anak Muda, Bicara Mekanisme Jakarta Fund

JAKARTA - Cagub Jakarta, Pramono Anung bertemu anak-anak muda di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Kamis (31/10/2024) siang tadi dalam acara deklarasi Relawan Jakarta Muda Menyala.

Pram juga berbicara tentang Jakarta Fund yang mana menjadi salah satu programnya yang bisa dimanfaatkan anak muda.

"Mereka (anak muda) ini kan masa depan kita, sehingga mereka tentunya harus juga diberikan pandangan, masukan, dan pengetahuan tentang bagaimana mekanisme Jakarta Funding karena mereka jugalah yang akan memanfaatkan itu," ujar Pram pada wartawan, Kamis (31/10/2024).

Adapun Jakarta Fund merupakan salah satu program Cagub-cawagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Suswono. Program tersebut bakal menjadi salah satu sumber dana baru bagi Jakarta sebagai terobosan untuk menambah pemasukan daerah.

"Lalu kemudian Jakarta Funding itu berjalan, saya yakin anak-anak (muda), teman-teman yang mempunyai latar belakang di dunia usaha, mereka bisa memanfaatkan itu," tuturnya.

Cagub Jakarta nomor urut 3 itu mengungkap, Jakarta Fund tersebut bisa dimanfaatkan oleh anak-anak muda Jakarta.