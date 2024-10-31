Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Bertemu Anak Muda, Bicara Mekanisme Jakarta Fund

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |17:59 WIB
Pramono Bertemu Anak Muda, Bicara Mekanisme Jakarta Fund
Pramono Anung (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Cagub Jakarta, Pramono Anung bertemu anak-anak muda di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Kamis (31/10/2024) siang tadi dalam acara deklarasi Relawan Jakarta Muda Menyala. 

Pram juga berbicara tentang Jakarta Fund yang mana menjadi salah satu programnya yang bisa dimanfaatkan anak muda.

"Mereka (anak muda) ini kan masa depan kita, sehingga mereka tentunya harus juga diberikan pandangan, masukan, dan pengetahuan tentang bagaimana mekanisme Jakarta Funding karena mereka jugalah yang akan memanfaatkan itu," ujar Pram pada wartawan, Kamis (31/10/2024).

Adapun Jakarta Fund merupakan salah satu program Cagub-cawagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Suswono. Program tersebut bakal menjadi salah satu sumber dana baru bagi Jakarta sebagai terobosan untuk menambah pemasukan daerah.

"Lalu kemudian Jakarta Funding itu berjalan, saya yakin anak-anak (muda), teman-teman yang mempunyai latar belakang di dunia usaha, mereka bisa memanfaatkan itu," tuturnya.

Cagub Jakarta nomor urut 3 itu mengungkap, Jakarta Fund tersebut bisa dimanfaatkan oleh anak-anak muda Jakarta. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181986//pramono_anung-nDom_large.jpg
Pramono Teken Pergub Pekerja Gaji di Bawah Rp6,2 Juta Gratis Naik Transjakarta hingga MRT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181905//pramono_anung-mbpB_large.jpg
Pramono Angkat Bicara soal Nasib RDF Rorotan yang Viral karena Timbulkan Bau Busuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181830//viral-Q0Sp_large.jpg
Viral Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Pramono: Saya Sudah Panggil Kepala Dinas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181824//viral-EKaF_large.jpg
Viral Puluhan Anak Sakit Diduga Akibat Bau Busuk RDF Rorotan, Ini Penjelasan Anak Buah Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181248//pramono-8L2S_large.jpg
Gubernur Mengecek Langsung Lokasi Tanggul Baswedan Jebol Sepanjang 40 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181169//pramono_anung-oKEb_large.jpg
RDF Rorotan Tuai Keluhan, Pramono Akui Ada Masalah Pengangkutan Sampah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement