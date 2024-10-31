Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Suswono Ajak Komunitas Ibu-Ibu Bangun Jakarta Lebih Mandiri dan Sejahtera

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |18:03 WIB
Suswono Ajak Komunitas Ibu-Ibu Bangun Jakarta Lebih Mandiri dan Sejahtera
Calon Wakil Gubernur Jakarta, Suswono, bertemu komunitas ibu-ibu PKK, Jumantik, dan Dasawisma di Tanah Abang/Foto: MNC Media
A
A
A

JAKARTA – Calon Wakil Gubernur Jakarta, Suswono, bertemu komunitas ibu-ibu PKK, Jumantik, dan Dasawisma di Tanah Abang. Pertemuan ini menjadi ajang bagi Suswono mendengarkan aspirasi untuk mempertajam program-program RIDO yang fokus pada pemberdayaan perempuan. Khususnya dalam mendukung peran ibu-ibu dalam membangun Jakarta yang lebih sejahtera dan mandiri.

Suswono menegaskan komitmen RIDO untuk memperkuat peran perempuan di tingkat akar rumput melalui berbagai program pemberdayaan.

“RIDO hadir dengan visi memberdayakan perempuan Jakarta, terutama mereka yang berada di garis depan seperti ibu-ibu PKK, Jumantik, dan Dasawisma, yang tanpa kenal lelah berperan aktif dalam membangun kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Suswono.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, RIDO akan mengalokasikan dana sebesar Rp 1 miliar untuk setiap RW selama lima tahun ke depan. Dana ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan lokal yang dirancang melalui musyawarah, termasuk mendukung kegiatan-kegiatan komunitas ibu-ibu, pelatihan keterampilan, dan pengembangan ekonomi berbasis komunitas. “Kami ingin para ibu di Jakarta memiliki kesempatan untuk lebih berdaya, baik secara sosial maupun ekonomi, sehingga mampu mandiri dan memiliki kemandirian finansial,” jelas Suswono.

Melalui program ini, Suswono menekankan pentingnya menciptakan ruang aman bagi perempuan untuk tumbuh dan berkembang, baik sebagai individu maupun pemimpin komunitas. RIDO juga akan menyediakan program pelatihan keterampilan khusus bagi perempuan dan akses kredit mikro guna mendukung ekonomi keluarga. “Dengan adanya peluang ini, kami berharap para ibu dapat lebih percaya diri dan siap menghadapi berbagai tantangan, termasuk tantangan ekonomi dan sosial,” tambahnya.

