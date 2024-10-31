Nostalgia Suswono dan KH Dr. Yusuf Aman: Silaturahmi Penuh Kenangan dan Inspirasi

Suswono bertemu kembali dengan Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Dr. Yusuf Aman/Foto: MNC Media

JAKARTA – Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Suswono, bertemu kembali dengan Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Dr. Yusuf Aman dalam suasana akrab dan penuh kenangan. Pertemuan ini menjadi momen spesial bagi Suswono, yang menganggap KH Yusuf sebagai mentor dan sahabat lama dalam perjuangan sosial serta pembinaan keagamaan di Jakarta.

“Kehadiran KH Yusuf di tengah masyarakat Jakarta sangat berharga, dan bagi saya pribadi, beliau adalah sosok teladan yang tulus mengabdi. Kita pernah bersama-sama memperjuangkan program pembinaan di masyarakat, dan dari beliau saya belajar banyak tentang keikhlasan melayani,” ungkap Suswono dengan hangat.

Momen nostalgia ini juga membawa Suswono dan KH Dr. Yusuf Aman membicarakan kembali program-program pemberdayaan masyarakat yang pernah mereka jalankan, seperti pelatihan keterampilan bagi perempuan dan anak-anak muda, yang kini menjadi perhatian utama Suswono dalam menciptakan program-program sosial yang konkret dan berkelanjutan di Jakarta.

“Pak Suswono memiliki komitmen yang kuat untuk terus melibatkan elemen masyarakat, termasuk komunitas keagamaan dan pemuda. Ini adalah kesempatan bagi Jakarta untuk mendapatkan pemimpin yang memahami kebutuhan masyarakat secara langsung,” ujar KH Dr. Yusuf Aman.

Suswono berharap, kerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat seperti KH Dr. Yusuf Aman dapat terus berjalan untuk mendorong Jakarta menjadi kota yang lebih inklusif dan memperkuat akar budaya religius yang harmonis. Dengan pengalaman dan kolaborasi ini, pasangan Ridwan Kamil-Suswono mengusung visi untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang membangun, memberdayakan, dan mempersatukan setiap warganya melalui program-program yang nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat.

(Fetra Hariandja)