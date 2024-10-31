PSI Jakarta Tegaskan Dukungan Penuh untuk Pasangan RIDO di Pilkada Jakarta

JAKARTA– DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menanggapi pemberitaan mengenai sejumlah politisi yang tergabung dalam KIM Plus menyatakan dukungan kepada Pramono Rano dalam Pilkada DKI Jakarta. PSI menegaskan bahwa politisi tersebut tidak mewakili pengurus resmi partai.

Ketua DPW PSI Jakarta, Elva Qolbina mengatakan, dukungan tersebut sama sekali tidak mencerminkan sikap PSI secara kelembagaan dan sanksi akan diberikan kepada anggota PSI Jakarta yang tidak sejalan dengan keputusan Partai.

“Kami ingin menegaskan bahwa PSI tetap solid dan konsisten mendukung pasangan RIDO, yaitu Ridwan Kamil dan Suswono, dalam Pilkada Jakarta,”ujar Elva, Kamis (31/10/2024).

Setiap pernyataan dukungan yang bertentangan dengan keputusan partai adalah murni sikap pribadi dan tidak mewakili pengurus atau sikap resmi PSI.

“Teguran sudah kami lakukan dan tidak tertutup kemungkinan kami akan menjatuhkan sanksi tegas berupa pencabutan Kartu Tanda Anggota kepada yang bersangkutan karena menggunakan nama Partai untuk kepentingan pribadi,”tegasnya.