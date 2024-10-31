Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

RK Ingin Pelosok Jakarta Seperti Rasuna Said, Rindang dan Punya Pedestrian Luas

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |18:48 WIB
RK Ingin Pelosok Jakarta Seperti Rasuna Said, Rindang dan Punya Pedestrian Luas
Ridwan Kamil
A
A
A

JAKARTA - Calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) mengungkap, dirinya mempunyai mimpi untuk membuat setiap pelosok Jakarta memiliki wajah seperti kawasan Rasuna Said.

"Ya mimpinya dalam lima tahun memperbanyak suasana seperti ini di pelosok Jakarta," kata RK saat ditemui di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Pria yang akrab disapa Kang Emil itu menegaskan, dia ingin seluruh wilayah Jakarta diisi dengan pohon dan pedestrian yang luas. Guna menghilangkan hawa panas, dan menciptakan kota ramah pejalan kaki.

"Dan tidak hanya di Jakarta Selatan yang memang terkenal rindang, tapi juga di daerah yang panas, gersang, ke barat, utara, kita akan melakukan seperti ini," katanya.

Kang Emil optimistis, dirinya bersama Suswono dapat menciptakan Jakarta dengan wajah baru, terlebih ia mempunyai pengalaman dalam memimpin kota.

"Poin saya adalah pengalaman lah yang nanti akan membuat kami ini kerja nggak banyak adaptasi. Karena kami akan kunjungi lagi inovasi-inovasi dalam menata kota," katanya.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
