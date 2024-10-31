Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kabar Baik! Cuaca Panas Terik Mulai Mereda Usai Topan Kong-rey Menjauh

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |18:57 WIB
Kabar Baik! Cuaca Panas Terik Mulai Mereda Usai Topan Kong-rey Menjauh
Ilustrasi Cuaca Panas/gulfnews
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan, meskipun sebagian wilayah Indonesia sudah memasuki musim hujan, kondisi cuaca panas terik dengan suhu tinggi masih terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Hal ini akibat siklon tropis topan Kong- rey di perairan Filipina.

“Kondisi ini, dipicu salah satunya adalah karena keberadaan Siklon Tropis Kong-rey di Perairan sebelah utara Filipina yang menarik massa udara di sekitarnya, termasuk di Indonesia sehingga mengurangi potensi pertumbuhan awan hujan,” ujar BMKG dalam keterangan tertulisnya, Kamis (31/10/2024).

Namun demikian, BMKG memastikan kondisi ini diprediksi tidak akan berlangsung lama dikarenakan Siklon Tropis Kong-Rey yang bergerak ke arah Barat Laut - Utara menjauhi wilayah Indonesia tidak lagi memberikan pengaruh tidak langsungnya pada peningkatan suhu di wilayah Indonesia.

Berkurangnya pengaruh Siklon Tropis Kong-Rey di wilayah Indonesia ini menyebabkan massa udara yang sebelumnya tertarik mendekati sistem siklon tropis, kembali aktif meningkatkan labilitas atmosfer di Indonesia, begitu pula dengan dinamika atmosfer lainnya yang turut berperan dalam peningkatan potensi hujan di Indonesia.

“Seiring dengan peningkatan hujan di beberapa wilayah, maka penurunan suhu udara diprediksi juga akan terjadi dalam seminggu ke depan,” paparnya.

Sementara itu, BMKG mendeteksi adanya aktivitas gelombang atmosfer Rossby Ekuatorial dan Gelombang Kelvin juga diperkirakan akan aktif di Sumatera bagian tengah hingga selatan, Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, Papua, dan Papua Selatan dalam beberapa hari ke depan.

 

Halaman:
1 2
      
