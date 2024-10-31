Punya Banyak Teori Tata Kota, RK: Tinggal Diakselerasi Lima Tahun ke Depan

JAKARTA - Calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) optimistis bahwa dirinya bisa membawa perubahan untuk Jakarta dalam lima tahun ke depan, terutama pada tata letak kota.

"Semua teorinya sudah ada, tinggal diakselerasi dalam lima tahun ke depan," kata RK saat ditemui di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

RK mengatakan, salah satu yang akan dia lakukan adalah mengubah pelosok Jakarta dengan wajah seperti di kawasan Rasuna Said, yang rindang dan memiliki pedestrian luas.

Bahkan, pria yang akrab disapa Kang Emil itu mengatakan bahwa dirinya berkomitmen untuk membangun hunian di dekat perkantoran di setiap kawasan Jakarta.

"Nah kita akan perbanyak perkantoran ala ala Rasuna Said di wilayah pinggiran Jakarta, supaya orang yang tinggal di pinggiran, ngantor kalau memang ada piilihan ga terlalu jauh dari domisili kan. Sehingga hidup lebih berkualitas, pengeluaran transportasi bisa lebih berkurang lah kira-kira begitu," katanya.

"Dan tidak hanya di Jakarta Selatan yang memang terkenal rindang, tapi juga di daerah yang panas, gersang, ke barat, utara, kita akan melakukan seperti ini," sambungnya.