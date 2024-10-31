Program RIDO Akomodir Permasalahan Warga Jakarta

JAKARTA - Sejumlah program yang ditawarkan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) sudah sesuai dengan aspirasi atau keluhan warga akar rumput.

Hal itu sebagaimana disampaikan Juru Bicara RIDO, Farazandi seusai kegiatan diskusi Bedah Visi Misi RIDO bertajuk 'Transformasi Digital Pelayanan Publik' yang digelar di Kantor DPD Partai Golkar Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Dalam diskusi itu, Farazandi menerima sejumlah aspirasi dari sejumlah anggota Forum RT/RW Jakarta yang hadir di lokasi. Permasalahan tersebut menurut Farazandi, sudah ada program untuk mengatasi.

"Tadi juga dapat banyak masukan, aspirasi-aspirasi dari teman-teman RT/RW se-Jakarta yang alhamdulillah semuanya sudah terakomodir dalam program-program Pak Ridwan Kamil," kata Farazandi.

Dalam kesempatan tersebut, Forum RT/RW Jakarta pun mendeklarasikan dukungan mereka kepada RIDO untuk Pilkada Jakarta 2024.

Farazandi melanjutkan, salah satu program RIDO untuk masyarakat akar rumput adalah program pengadaan wifi gratis yang disediakan di ruang-ruang publik.