Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Program RIDO Akomodir Permasalahan Warga Jakarta

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |19:17 WIB
Program RIDO Akomodir Permasalahan Warga Jakarta
Relawan RIDO
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah program yang ditawarkan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) sudah sesuai dengan aspirasi atau keluhan warga akar rumput. 

Hal itu sebagaimana disampaikan Juru Bicara RIDO, Farazandi seusai kegiatan diskusi Bedah Visi Misi RIDO bertajuk 'Transformasi Digital Pelayanan Publik' yang digelar di Kantor DPD Partai Golkar Jakarta, Kamis (31/10/2024). 

Dalam diskusi itu, Farazandi menerima sejumlah aspirasi dari sejumlah anggota Forum RT/RW Jakarta yang hadir di lokasi. Permasalahan tersebut menurut Farazandi, sudah ada program untuk mengatasi. 

"Tadi juga dapat banyak masukan, aspirasi-aspirasi dari teman-teman RT/RW se-Jakarta yang alhamdulillah semuanya sudah terakomodir dalam program-program Pak Ridwan Kamil," kata Farazandi. 

Dalam kesempatan tersebut, Forum RT/RW Jakarta pun mendeklarasikan dukungan mereka kepada RIDO untuk Pilkada Jakarta 2024.

Farazandi melanjutkan, salah satu program RIDO untuk masyarakat akar rumput adalah program pengadaan wifi gratis yang disediakan di ruang-ruang publik. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/612/3179536//atalia-biOz_large.jpg
Atalia Ungkap, dalam Setiap Kebersamaan Pasti Berani untuk Bangkit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/612/3179532//atalia-CE8w_large.jpg
Atalia Ridwan Kamil: Sejatinya Setiap Insan Pasti Pernah Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179142//lisa-Tfdh_large.jpg
Lisa Mariana Tersangka Pencemaran Nama Baik, Kenapa Tidak Ditahan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179111//lisa_mariana-HvbL_large.jpg
Dikabarkan Akan Ditahan Usai Ditetapkan Tersangka, Begini Reaksi Kubu Lisa Mariana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179095//lisa_mariana-JtI0_large.jpg
Ditetapkan Tersangka Kasus Ridwan Kamil, Lisa Mariana Dicecar 44 Pertanyaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179079//viral-QzjJ_large.jpg
5 Jam Diperiksa Bareskrim sebagai Tersangka, Lisa Mariana: Aku Bisa Beraktivitas Seperti Biasa Lagi!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement