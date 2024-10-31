Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pernah Bangun Sungai di Epicentrum, RK: Saya Sudah Berkarya untuk Jakarta 

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |19:21 WIB
Pernah Bangun Sungai di Epicentrum, RK: Saya Sudah Berkarya untuk Jakarta 
Cagub DKI Nomor urut 1 Ridwan Kamil (foto: Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) mengatakan, dirinya sudah berkarya dalam pembangunan Jakarta, jauh sebelum dia mencalonkan diri sebagai cagub.

Salah satunya adalah dengan mendesain sungai di Epicentrum kawasan Kuningan Rasuna Said, Jakarta Selatan. 

"Ya jadi apa yang kawan-kawan liat, adalah karya yang sudah nyata sebelum saya jadi gubernur wali kota pun saya sudah berkarya di Jakarta," kata RK saat ditemui di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

"Dan kalau konteksnya tata kota yang sifatnya skala besar, ini adalah contoh yang paling nyata (sungai epicentrum)," sambungnya.

Pasangan Suswono itu mengatakan, bahwa dia ingin membangun sungai bersih serupa di seluruh kawasan Jakarta.

"Ya mimpinya dalam lima tahun memperbanyak suasana seperti ini di pelosok Jakarta," kata RK.

 

