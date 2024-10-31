Truk Tabrak Sejumlah Pengendara di Tangerang, Sopir Dilarikan ke Rumah Sakit Gegara Diamuk Massa

JAKARTA - Kontainer menabrak sejumlah pengendara di Jalan Hasyim Ashari, Kota Tangerang, Kamis (31/10). Pengendara kontainer harus dilarikan ke rumah sakit lantaran menjadi amukan massa.

Pengendara kontainer menabrak sejumlah kendaraan saat menuju pusat Kota Tangerang. Tak mau berhenti setelah menabrak, pengendara kontainer itu pun dikejar massa hingga Tugu Adipura di Jalan Veteran.

“Sopir masih di IGD karena tadi kena amuk massa. yang bersangkutan (sopir) tadi disuruh berhenti tidak mengindahkan,” ungkap Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Zain Dwi Nugrono, Kamis (31/10/2024).

Akibat belum sadarnya sopir, polisi kini mencari identitas melalui faktur pengiriman barang yang ditemukan di dompet milik pengendara. Polisi akan mencari identitas sopir dari perusahaan pengirim barang itu.