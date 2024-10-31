Napak Tilas Karya Epicentrum, RK Singgung Bukti Nyata Gabungkan Kantor, Hunian, dan Kawasan Hijau

JAKARTA - Calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) mengungkap bahwa kawasan Rasuna Epicentrum, Jakarta Selatan merupakan bukti nyata bagaimana kantor, hunian, dan kawasan hijau digabungkan.

Diketahui, sungai di Epicentrum kawasan Kuningan Rasuna Said, Jakarta Selatan merupakan salah satu karya Ridwan Kamil.

"Ini adalah karya yang sudah nyata, jauh sebelum saya menjadi walikota Bandung dan gubernur Jabar. Pepohonan rindang, jalur pedestrian lebar, dilengkapi jogging track, jadi lebih manusiawi," kata RK di kawasan Rasuna Epicentrum, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Pria yang akrab disapa Kang Emil itu menegaskan, dirinya bersama Suswono berkomitmen untuk menciptakan area serupa Rasuna Said di Jakarta.

"Area seperti ini yang mau saya perbanyak di Jakarta, menjadi kota global dengan standar lingkungan mirip seperti di luar negeri," katanya.

"Ada perkantoran, hunian, komersial, dan ruang terbuka, pohon-pohon besar dan rindang, angin sepoi-sepoi. Visi saya yang seperti ini bisa dinikmati di seluruh pelosok Jakarta. Jika kita buat area perkantoran seperti ini di pinggir Jakarta, kualitas hidup meningkat dan biaya transportasi buat ngantor berkurang," sambungnya.