Truk Tabrak Sejumlah Pengendara di Tangerang, Polisi: Lebih dari 5 Orang Luka-Luka

JAKARTA - Sebuah truk berkendara ugal-ugalan hingga menabrak sejumlah kendaraan di kawasan Cipondoh, Kota Tangerang, pada Kamis (31/10/2024). Pasca kejadian itu, sang sopir truk dilarikan ke rumah sakit (RS).

"Masih di RS belum sadar. KTP-nya kita cari ngak ada di TKP nggak ada. kalau nopol kira lagi cari perusahaan mana, kernet nggak ada, sendiri," ujar Panit Laka Polres Metro Tangerang Kota, Ipda Tito Subiyanto saat dihubungi, Kamis (31/10/2024).

Dia menerangkan, awalnya truk tersebut menabrak salah satu pengendara. Namun sang sopir kabur dan dikejar oleh pengemudi ojek online.

"Iya, nabrak motor dulu dikejar kejar, motor ojol ini," katanya.