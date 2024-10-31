7 Kader KIM Plus Dukung Pramono-Rano, Ini Tanggapan Timses RK-Suswono

JAKARTA - Ketua Tim Sukses (Timses) Pemenangan Pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Ahmad Riza Patria buka suara, soal pertemuan cagub Jakarta nomor urut tiga Pramono Anung, dengan tujuh politikus yang merupakan anggota dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Menurutnya, pembelotan dukungan terhadap calon lain merupakan dinamika politik, dan biasa terjadi. Terlebih, pihaknya juga tidak membatasi hak pribadi setiap kader partai politik (parpol).

"Memang tadi pagi ada beberapa mantan caleg dari beberapa partai yang menyatakan mendukung pasangan lain. Kami perlu sampaikan itu biasa, hak demokrasi, hak pribadi," kata pria yang akrab disapa Ariza di Media Center RIDO, di Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

"Meskipun setelah kami cek yang bersangkutan adalah caleg-caleg dengan perolehan sangat kecil dan tidak signifikan. Memang di era demokrasi ini semua punya hak yang sama. Namun ada saja yang melebihkan," sambungnya.