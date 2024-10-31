Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Angin Puting Beliung Terjang Bekasi, Puluhan Rumah Rusak  

Ade Suhardi , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |22:03 WIB
Angin Puting Beliung Terjang Bekasi, Puluhan Rumah Rusak  
Angin puting beliung (foto: freepik)
A
A
A

BEKASI - Angin puting beliung menerjang rumah warga di Bojongmangu, Kabupaten Bekasi. Akibatnya sejumlah rumah, warung usaha, bengkel hingga rumah ibadah mengalami rusak.

Peristiwa bencana angin puting beliung itu terjadi sekira pukul 15.30 WIB. Musibah itu mengakibatkan puluhan rumah warga mengalami kerusakan terutama pada bagian atap.

"Itu kejadian kemarin sore pas ada hujan dan angin kencang. Atap rumah banyak yang rusak," kata Warga Desa Sukamukti, Kecamatan Bojongmangu Soni Suganda (33), Jumat (31/10/2024).

Soni mengatakan, angin puting beliung tersebut melintasi cepat, hingga menyapu di tiga desa, yakni Desa Bojongmangu, Sukabungah dan Sukamukti.

"Tiga desa terkena dampak. Selain rumah, ada juga bengkel, warung serta rumah ibadah yang mengalami kerusakan. Ada juga rumah rusak akibat tertimpa pohon yang tumbang saat puting beliung," katanya.

 

