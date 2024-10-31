Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Truk Kontainer Tabrak Sejumlah Pengendara di Tangerang, Ini Kronologinya

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |22:38 WIB
Truk Kontainer Tabrak Sejumlah Pengendara di Tangerang, Ini Kronologinya
Pengendara motor saat mengejar truk (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Truk kontainer menabrak sejumlah pengendara di kawasan Cipondoh, Kota Tangerang, Kamis (31/10) sore. Ternyata truk kontainer juga sempat melawan arah saat kabur dari kejaran massa.

Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Zain Dwi Nugroho menjelaskan, kecelakaan bermula saat truk menabrak pengendara motor. Saat itu, sopir truk kontainer tidak mengindahkan permintaan warga yang memintanya berhenti.

“Pengemudi (truk) ini tidak mau berhenti, akhirnya dikejar oleh masyarakat,” kata Zain kepada wartawan, Kamis (31/10/2024).

Berbagai video pun tersebar memperlihatkan truk yang mencoba melarikan diri dari massa. Bahkan truk juga sempat terlihat menggunakan jalur yang salah untuk kabur.

Zain menyebut sikap itu lantas membuat truk kembali menyerempet sejumlah kendaraan. Setidaknya, kata dia, ada tiga kendaraan motor dan satu taksi yang ikut terserempet.

“Ada tiga kendaraan sepeda motor termasuk satu taksi yang menjadi korban dari supir yang tidak mematuhi lalu lintas dan tidak mengindahkan masyarakat yang berusaha menghentikan kendaraan itu,” ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/340/3178356//kecelakaan_kereta_api-RXOy_large.jpg
Truk Dihantam KA Harina di Kaligawe, Perjalanan Kereta Terlambat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176365//mobil-241v_large.jpg
Mobil Travel Hantam Truk, Ini Identitas Satu Korban Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176360//mobil_travel-wh8b_large.jpg
Mobil Travel Tabrak Truk di Tol Purbaleunyi, Satu Orang Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/340/3176302//balita_tewas_terlindas_truk-9UEz_large.jpg
Tragis! Balita Tewas Terlindas Truk saat Main di Depan Rumah, Sang Ibu Histeris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/340/3175647//kecelakaan-AIqy_large.jpg
Kecelakaan Beruntun 6 Kendaraan di Subang, 3 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175448//kakorlantas_polri_irjen_agus_suryonugroho-1YuR_large.jpg
Turunkan Angka Kecelakaan, Kakorlantas Perkuat Digitalisasi Pelatihan Berkendara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement