HOME NEWS MEGAPOLITAN

Timses Sebut Relawan Ridwan Kamil-Suswono Bertambah Jadi 573 

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |22:51 WIB
Timses Sebut Relawan Ridwan Kamil-Suswono Bertambah Jadi 573 
Ketua Timses Pemenangan RIDO Ahmad Riza Patria (foto: Okezone/Riana)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Tim Sukses (Timses) Pemenangan Pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa dukungan kepada cagub-cawagub nomor urut 1 itu terus bertambah.

Bahkan, kata pria yang akrab disapa Ariza itu mengungkap, bahwa hingga saat ini jumlah relawan pasangan cagub-cawagub Jakarta nomor urut 1 itu mencapai 573.

"Alhamdulillah sampai hari ini sudah ada lebih dari 573 relawan yang bergabung memberikan dukungan kepada pasangan RIDO, termasuk relawan yang selama ini memberikan dukungan kepada Pak Jokowi kepada Pak Prabowo atau Prabowo Gibran," kata Ariza di Rumah Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono, Kamis (31/10/2024) malam.

Ariza mengatakan, dukungan juga datang dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan lain sebagainya. 

"Alhamdulillah terhadap dukungan yang diberikan dengan sangat luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuan perjuangan yang diberikan semua pihak bersama dengan banyak yang relawan," katanya.

 



      
