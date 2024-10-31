Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Keluarga Besar TvOne Kasih Penghormatan Terakhir ke Jurnalis yang Gugur Dalam Bertugas

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |23:00 WIB
Keluarga Besar TvOne Kasih Penghormatan Terakhir ke Jurnalis yang Gugur Dalam Bertugas
Penghormatan terakhir TvOne kepada jurnalisnya yang gugur (foto: Okezone/Jonathan)
A
A
A

JAKARTA - Keluarga besar Tv One memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang jurnalisnya bernama Marwan dan Alwan Syahmidi. Keduanya gugur saat bertugas dalam kecelakaan maut di tol Pemalang-Batang, Kamis (31/10/2024) pagi.

Penghormatan terakhir itu dilakukan di Ruang Auditorium One, Kantor Tv One, Pulogadung, Jakarta Timur. Jenazah Marwan dan Alwan yang diantar dari Pemalang menggunakan ambulans tiba pada pukul 22.32 WIB.

Kedatangan kedua jenazah disambut haru kerabat dan keluarga. Shalawat langsung dilantunkan menghantarkan peti keduanya ke ruang Auditorium.

Beberapa kerabat bahkan tak kuat dan menitikkan air matanya. Adapun pejabat utama Viva Group juga hadir dalam memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang kedua jenazah.

 

