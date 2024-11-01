Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Timses Siapkan Kampanye Akbar, Ingin Yakinkan Masyarakat Jakarta Pilih RK-Suswono

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |06:10 WIB
Timses Siapkan Kampanye Akbar, Ingin Yakinkan Masyarakat Jakarta Pilih RK-Suswono
Ketua DPD Partai Golkar Jakarta Ahmed Zaki Iskandar (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tim Sukses (Timses) Pemenangan Pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), tengah menyiapkan kampanye akbar jelang Pilgub Jakarta yang jatuh pada November mendatang.

Ketua DPD Partai Golkar Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, pihaknya bersama partai pendukung yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, telah mematangkan rencana kampanye akbar tersebut.

"Ya beberapa hal saja tambahan, kami juga mempersiapkan nanti kampanye terbuka akbar yang akan mengakhiri masa kampanye bang Ridwan Kamil dan juga mas Suswono di Jakarta," katanya di Rumah Tim Pemenangan RIDO, Kamis 31 Oktober 2024 malam.

 

