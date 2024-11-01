Truk yang Tabrak Sejumlah Pengendara di Tangerang Sempat Lawan Arah saat Kabur

JAKARTA - Usai menabrak sejumlah pengendara di kawasan Cipondoh, Kota Tangerang, Kamis 31 Oktober 2024. Ternyata truk kontainer juga sempat melawan arah saat kabur dari kejaran massa.

Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Zain Dwi Nugroho menjelaskan, kecelakaan bermula saat truk menabrak pengendara motor. Saat itu, sopir truk kontainer tidak mengindahkan permintaan warga yang memintanya berhenti.

“Pengemudi (truk) ini tidak mau berhenti, akhirnya dikejar oleh masyarakat,” kata Zain.

Berbagai video pun tersebar memperlihatkan truk yang mencoba melarikan diri dari massa. Bahkan truk juga sempat terlihat menggunakan jalur yang salah untuk kabur.

Zain menyebut sikap itu lantas membuat truk kembali menyerempet sejumlah kendaraan. Setidaknya, kata dia, ada tiga kendaraan motor dan satu taksi yang ikut terserempet.

“Ada tiga kendaraan sepeda motor termasuk satu taksi yang menjadi korban dari supir yang tidak mematuhi lalu lintas dan tidak mengindahkan masyarakat yang berusaha menghentikan kendaraan itu,” ungkapnya.