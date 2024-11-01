Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Truk yang Tabrak Sejumlah Pengendara di Tangerang Sempat Lawan Arah saat Kabur

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |06:17 WIB
Truk yang Tabrak Sejumlah Pengendara di Tangerang Sempat Lawan Arah saat Kabur
Truk tabrak sejumlah pengendara di Tangerang (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Usai menabrak sejumlah pengendara di kawasan Cipondoh, Kota Tangerang, Kamis 31 Oktober 2024. Ternyata truk kontainer juga sempat melawan arah saat kabur dari kejaran massa.

Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Zain Dwi Nugroho menjelaskan, kecelakaan bermula saat truk menabrak pengendara motor. Saat itu, sopir truk kontainer tidak mengindahkan permintaan warga yang memintanya berhenti.

“Pengemudi (truk) ini tidak mau berhenti, akhirnya dikejar oleh masyarakat,” kata Zain.

Berbagai video pun tersebar memperlihatkan truk yang mencoba melarikan diri dari massa. Bahkan truk juga sempat terlihat menggunakan jalur yang salah untuk kabur.

Zain menyebut sikap itu lantas membuat truk kembali menyerempet sejumlah kendaraan. Setidaknya, kata dia, ada tiga kendaraan motor dan satu taksi yang ikut terserempet.

“Ada tiga kendaraan sepeda motor termasuk satu taksi yang menjadi korban dari supir yang tidak mematuhi lalu lintas dan tidak mengindahkan masyarakat yang berusaha menghentikan kendaraan itu,” ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/338/3172920//kasus_pencurian-ivAq_large.jpg
Ngaku dari Leasing, Kawanan Maling Ini Curi Mobil dengan Dalih Tunggakan Cicilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172766//lima_pemuda_yang_cabuli_siswi_smp-tgUl_large.jpg
Bejat! Siswi di Tangerang Digilir 5 Pemuda Usai Dicekoki Miras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/338/3169327//kapolresta_tangerang_kombes_pol_andi_muhammad_indra_waspada_amirullah-51rP_large.jpg
23 Debt Collector Ditangkap Usai Cegat Pengendara di Cikupa Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/608/3154820//kecelakaan-b4DK_large.jpg
Tragis! Dosen Universitas HKBP Nomensen Tewas Ditabrak Truk Tangki BBM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/338/3154740//tempat_penampungan_bbm_terbakar-stpr_large.jpg
Tempat Penampungan BBM di Tangerang Terbakar, 5 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/338/3151867//penganiayaan_anak-Zi4Y_large.jpg
Gegara Mainan, Bocah di Tangerang Dianiaya Ayah Temannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement