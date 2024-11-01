MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta Berbagi Makanan untuk Warga Tangerang

TANGERANG - Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat prasejahtera dalam memenuhi asupan gizi yang memadai, MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta menyalurkan surplus makanan untuk ratusan warga di Kampung Pisangan, Tangerang.

Kegiatan tersebut dilangsungkan di kawasan Karang Sari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang,Banten, Kamis 31 Oktober 2024. Selain pemberian makanan, warga diberikan edukasi hidup sehat dengan cara mencuci tangan dengan benar.

MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta bekerjasama dengan Yayasan Emmanuel melaksanakan kegiatan mengelola kembali surplus makanan yang dihasilkan agar dapat didistribusikan kepada masyarakat, khususnya warga prasejahtera.

Dalam proses pendistribusian, terlebih dahulu makanan tersebut disortir kelayakannya. Hal itu dilakukan guna menjaga kebersihannya serta dikemas kembali.

"Di bawah usaha MNC Group terdapat beberapa unit bisnis yang mengelola hotel di berbagai daerah. Sesuai arahan Executive Chairman MNC Group Bapak Hary Tanoesoedibjo, surplus makanan yang masih higienis tersebut harus dapat memberikan manfaat untuk kesejahteraan saudara-saudara kita yang membutuhkan," ucap Head of CSR MNC Group, Tengku Havid, Kamis (31/10/2024).