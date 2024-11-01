Viral! Petugas Damkar Depok Minta Bantuan Prabowo Soal Alat Kerja yang Tak Memadai

DEPOK - Viral seorang juru padam Damkar Kota Depok meminta bantuan Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto soal alat kerja yang tidak memadai dalam bertugas memadamkan si Jago Merah. Diketahui baru-baru ini satu juru padam gugur dalam pemadaman kebakaran Pasar Cisalak, Cimanggis Depok pada Jumat 18 Oktober 2024 silam.

“Bapak Presiden… Prabowo, tolong perhatikan kami Damkar Depok. Rekan kami sudah gugur, jangan sampai ada korban lagi, karena peralatan kami tidak memadai. Tolong perhatikan kami pak,” demikian bunyi tulisan dalam papan yang dipegang oleh anggota Damkar tersebut.

Sementara itu, MNC Portal Indonesia juga berupaya mengkonfirmasi Kepala Dinas Damkar Kota Depok, Adnan Mahyudin terkait video viral itu. Namun, hingga berita ini dimuat belum mendapatkan jawaban.