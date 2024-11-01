Ini Kondisi Sopir Truk yang Tabrak Sejumlah Kendaraan di Tangerang

JAKARTA - Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Zain Dwi Nugroho mengatakan, saat ini kondisi sopir truk masih belum sadarkan diri di rumah sakit, usai dihakimi warga usai menabrak sejumlah kendaraan di kawasan Cipondoh, Kota Tangerang, Kamis 31 Oktober 2024.

“Saat ini kondisi supir masih di IGD, karena tadi masyarakat dengan spontanitas melakukan pencegahan dan melakukan upaya-upaya untuk menghentikan supir ini sehingga ada yang melakukan pelemparan dan lain-lain untuk menghentikan kendaraan itu,” kata Zain.

Diketahui, pengejaran terhadap truk kontainer itu terhenti di Tugu Adipura, Jalqn Veteran, Kota Tangerang. Masyarakat yang geram dengan upaya melarikan diri sopir truk lantas ikut mengamuk. Akibatnya, kondisi sopir kini pun harus dilarikan ke Rumah Sakit. Bahkan menurutnya sopir tidak sadarkan diri.

Zain pun menjelaskan kecelakaan bermula saat truk menabrak pengendara motor. Saat itu, sopir truk kontainer tidak mengindahkan permintaan warga yang memintanya berhenti.

“Pengemudi (truk) ini tidak mau berhenti, akhirnya dikejar oleh masyarakat,” sambungnya.