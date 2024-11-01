Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Truk Tabrak Sejumlah Pengendara di Tangerang, Polisi Pastikan Tidak Ada Korban Jiwa

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |07:59 WIB
Truk Tabrak Sejumlah Pengendara di Tangerang, Polisi Pastikan Tidak Ada Korban Jiwa
Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Zain Dwi Nugroho (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Zain Dwi Nugroho menegaskan, tidak ada korban jiwa dalam kasus truk kontainer yang menabrak sejumlah pengendara di kawasan Cipondoh, Kota Tangerang, pada Kamis 31 Oktober 2024.

"Sampai saat ini belum ada laporan korban yang meninggal dunia, dari hasil pengecekan di beberapa rumah sakit ada 7 orang korban luka-luka," kata Kombes Zain dalam keterangannya, Jumat (1/11/2024).

Zain pun membeberkan korban luka, yakni empat pengendara sepeda motor, satu pengemudi mobil, satu pejalan kaki, dan satu sopir wing box yang menjadi korban tabrak lari.

"Para korban dirawat di RS EMC, Rumah Sari Asih Cipondoh, RSUD Kota Tangerang, dan RSUD Kabupaten Tangerang. Jadi tidak benar berita yang mengatakan ada korban 30 dan ada yang meninggal," pungkasnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/340/3178356//kecelakaan_kereta_api-RXOy_large.jpg
Truk Dihantam KA Harina di Kaligawe, Perjalanan Kereta Terlambat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176365//mobil-241v_large.jpg
Mobil Travel Hantam Truk, Ini Identitas Satu Korban Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176360//mobil_travel-wh8b_large.jpg
Mobil Travel Tabrak Truk di Tol Purbaleunyi, Satu Orang Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/340/3176302//balita_tewas_terlindas_truk-9UEz_large.jpg
Tragis! Balita Tewas Terlindas Truk saat Main di Depan Rumah, Sang Ibu Histeris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/340/3175647//kecelakaan-AIqy_large.jpg
Kecelakaan Beruntun 6 Kendaraan di Subang, 3 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175448//kakorlantas_polri_irjen_agus_suryonugroho-1YuR_large.jpg
Turunkan Angka Kecelakaan, Kakorlantas Perkuat Digitalisasi Pelatihan Berkendara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement