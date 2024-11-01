Truk Tabrak Sejumlah Pengendara di Tangerang, Polisi Pastikan Tidak Ada Korban Jiwa

JAKARTA - Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Zain Dwi Nugroho menegaskan, tidak ada korban jiwa dalam kasus truk kontainer yang menabrak sejumlah pengendara di kawasan Cipondoh, Kota Tangerang, pada Kamis 31 Oktober 2024.

"Sampai saat ini belum ada laporan korban yang meninggal dunia, dari hasil pengecekan di beberapa rumah sakit ada 7 orang korban luka-luka," kata Kombes Zain dalam keterangannya, Jumat (1/11/2024).

Zain pun membeberkan korban luka, yakni empat pengendara sepeda motor, satu pengemudi mobil, satu pejalan kaki, dan satu sopir wing box yang menjadi korban tabrak lari.

"Para korban dirawat di RS EMC, Rumah Sari Asih Cipondoh, RSUD Kota Tangerang, dan RSUD Kabupaten Tangerang. Jadi tidak benar berita yang mengatakan ada korban 30 dan ada yang meninggal," pungkasnya.