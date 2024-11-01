Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pabrik di Bekasi Kebakaran, Kobaran Api hingga Asap Hitam Membubung Tinggi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |08:09 WIB
Pabrik di Bekasi Kebakaran, Kobaran Api hingga Asap Hitam Membubung Tinggi
Kebakaran di Pabrik Bekasi (foto: dok ist)
JAKARTA - Kebakaran melanda sebuah pabrik yang terletak di Kawasan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, pada Jumat (1/11/2024). Untuk memadamkan api, sebanyak 14 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian.

"Sekitar 14 unit mobil pemadam kita terjunkan ke lokasi," ujar Danki A Damkar Kota Bekasi, Rusmanto.

Dia mengatakan hingga kini proses pemadaman masih berlangsung. Pihaknya pun belum mengetahui apakah kejadian itu menimbulkan korban jiwa.

"Untuk dugaan sementara belum diketahui, kita masih fokus pemadaman," imbuhnya.

Adapun bedasarkan video yang diunggah akun instagram @infobekasi, terlihat api berkobar begitu besar di satu titik. Hal itu menyebabkan asap hitam pekat membumbung tinggi ke udara.

Petugas pemadam juga telah nampak di lokasi kejadian.

(Awaludin)

      
