Polisi Sebut 7 Orang Terluka Akibat Truk Tabrak Sejumlah Pengendara di Tangerang

JAKARTA - Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Zain Dwi Nugroho mengatakan, hingga saat ini ada tujuh orang luka dalam kejadian truk kontainer yang menabrak sejumlah pengendara di kawasan Cipondoh, Kota Tangerang, pada Kamis 31 Oktober 2024.

"Dari hasil pengecekan di beberapa rumah sakit ada 7 orang korban luka," kata Kombes Zain dalam keterangannya, Jumat (1/11/2024).

Kata dia, ada empat pengendara sepeda motor, satu pengemudi mobil, satu pejalan kaki, dan satu sopir wing box yang menjadi korban tabrak lari.

"Para korban dirawat di RS EMC, Rumah Sari Asih Cipondoh, RSUD Kota Tangerang, dan RSUD Kabupaten Tangerang," bebernya.

"Jadi tidak benar berita yang mengatakan ada korban 30 dan ada yang meninggal," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sebuah truk kontainer berkendara ugal-ugalan hingga menabrak sejumlah kendaraan di kawasan Cipondoh, Kota Tanggerang, pada Kamis (31/10/2024). Pasca kejadian itu, sang sopir truk dilarikan ke rumah sakit (RS).

"Masih di RS belum sadar. KTP-nya kita cari ngak ada di TKP nggak ada. kalau nopol kira lagi cari perusahaan mana, kernet nggak ada, sendiri," ujar Panit Laka Polres Metro Tanggerang Kota, Ipda Tito Subiyanto.