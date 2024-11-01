Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Sebut 7 Orang Terluka Akibat Truk Tabrak Sejumlah Pengendara di Tangerang

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |08:12 WIB
Polisi Sebut 7 Orang Terluka Akibat Truk Tabrak Sejumlah Pengendara di Tangerang
Truk tabrak sejumlah pengendara di Tangerang (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Zain Dwi Nugroho mengatakan, hingga saat ini ada tujuh orang luka dalam kejadian truk kontainer yang menabrak sejumlah pengendara di kawasan Cipondoh, Kota Tangerang, pada Kamis 31 Oktober 2024.

"Dari hasil pengecekan di beberapa rumah sakit ada 7 orang korban luka," kata Kombes Zain dalam keterangannya, Jumat (1/11/2024).

Kata dia, ada empat pengendara sepeda motor, satu pengemudi mobil, satu pejalan kaki, dan satu sopir wing box yang menjadi korban tabrak lari.

"Para korban dirawat di RS EMC, Rumah Sari Asih Cipondoh, RSUD Kota Tangerang, dan RSUD Kabupaten Tangerang," bebernya. 

"Jadi tidak benar berita yang mengatakan ada korban 30 dan ada yang meninggal," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sebuah truk kontainer berkendara ugal-ugalan hingga menabrak sejumlah kendaraan di kawasan Cipondoh, Kota Tanggerang, pada Kamis (31/10/2024). Pasca kejadian itu, sang sopir truk dilarikan ke rumah sakit (RS).

"Masih di RS belum sadar. KTP-nya kita cari ngak ada di TKP nggak ada. kalau nopol kira lagi cari perusahaan mana, kernet nggak ada, sendiri," ujar Panit Laka Polres Metro Tanggerang Kota, Ipda Tito Subiyanto.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/15/3174730//viral_wagub_aceh-TYCP_large.jpg
Viral Wagub Aceh Adang Truk Pelat dari Sumbar, Malah Kasih Uang Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173906//truk-tHFu_large.jpg
Digitalisasi dan Integrasi, Cara Berantas Truk ODOL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/320/3164566//truk-VJob_large.jpg
Jembatan Timbang Tak Ampuh Atasi Masalah Truk Over Kapasitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/52/3162528//mitsubishi_fuso_canter-KHSB_large.jpg
Mitsubishi Fuso Raup 43 Persen Market Share, Canter Jadi Andalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160888//larangan_truk_odol-bCM5_large.jpg
Aturan Larangan Truk ODOL Ditunda hingga 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/52/3160112//ud_trucks_di_giias_2025-7Bsf_large.jpg
Tekan Risiko Kecelakaan Kendaraan Berat, Astra UD Trucks Rawat Armada BBM
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement