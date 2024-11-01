Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Pabrik di Bekasi, 14 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |08:31 WIB
Kebakaran Pabrik di Bekasi, 14 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan 
Kebakaran pabrik (foto: freepik)
JAKARTA - Danki A Damkar Kota Bekasi, Rusmanto mengatakan, pihaknya telah mengerahkan 14 unit mobil pemadam ke lokasi pabrik yang terbakar terletak di Kawasan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, pada Jumat (1/11/2024). 

"Sekitar 14 unit mobil pemadam kita kerahkan ke lokasi," ujar Rusmanto.

Dia mengatakanm hingga kini proses pemadaman masih berlangsung. Pihaknya pun belum mengetahui apakah kejadian itu menimbulkan korban jiwa.

"Untuk dugaan sementara belum diketahui, kita masih fokus pemadaman," imbuhnya.

 

