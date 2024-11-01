Kebakaran Pabrik di Bekasi, 14 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan

JAKARTA - Danki A Damkar Kota Bekasi, Rusmanto mengatakan, pihaknya telah mengerahkan 14 unit mobil pemadam ke lokasi pabrik yang terbakar terletak di Kawasan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, pada Jumat (1/11/2024).

"Sekitar 14 unit mobil pemadam kita kerahkan ke lokasi," ujar Rusmanto.

Dia mengatakanm hingga kini proses pemadaman masih berlangsung. Pihaknya pun belum mengetahui apakah kejadian itu menimbulkan korban jiwa.

"Untuk dugaan sementara belum diketahui, kita masih fokus pemadaman," imbuhnya.