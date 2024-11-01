Ini Jumlah Kendaraan yang Ditabrak Truk Kontainer di Tangerang

JAKARTA - Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Zain Dwi Nugroho mengatakan, ada sejumlah kendaraan yang rusak akibat ditabrak oleh truk kontainer di kawasan Cipondoh, Kota Tangerang, pada Kamis 31 Oktober 2024.

"Mobil ada 10 unit dan sepeda motor ada enam unit," kata Zain dalam keterangannya, Jumat (1/11/2024).

Kata dia, saat ini ada tujuh orang alami luka akibat kejadian tersebut, dan dilakukan perawatan disejumlah rumah sakit.

"Dari hasil pengecekan di beberapa rumah sakit ada 7 orang korban luka," sambungnya.