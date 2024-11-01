Ini Detik-Detik Penangkapan Tersangka Kasus Mutilasi Perempuan Tanpa Kepala di Muara Baru

JAKARTA - Video detik-detik polisi melakukan penangkapan Fauzan Fahmi (43) tersangka kasus pembunuhan dan mutilasi seorang wanita berinisial SH (40) yang ditemukan dalam kondisi kepala tanpa kepala di kawasan dermaga Pelabuhan Muara Baru disebarkan. Tersangka mencoba mengelak saat dicecar oleh petugas.

Dalam video tersebut beberapa anggota Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap pelaku di kediamannya di RT 18/RW 17, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (29/10/2024). Terdapat beberapa anggota yang melakukan penangkapan melakukan introgasi awal.

Pelaku Fauzan dikerumuni oleh banyak anggota. Salah satu yang bertanya kepada Fauzan ialah Aiptu Zakaria alias Jacklyn Choppers. Dia bertanya terkait jasad wanita berinisial SH (40) yang ditemukan tanpa kepala.

Fauzan mendapatkan sejumlah pertanyaan dari beberapa penyidik salah satunya Jacklyn. Fauzan ditanya perlihal pertemuan tersangka dengan SH sebelum akhirnya menghabisi nyawa korban.

Menerima jawaban itu, Fauzan kemudian menjawab pertanyaan itu dengan mengeklaim bahwa pertemuannya dengan SH karena korban meminta ikan.