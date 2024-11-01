Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Melanda Pabrik di Bekasi, Petugas Masih Padamkan Api

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |09:42 WIB
Kebakaran Melanda Pabrik di Bekasi, Petugas Masih Padamkan Api
Kebakaran di Pabrik Bekasi (foto: Okezone/Danan)
A
A
A


JAKARTA - Kebakaran melanda salah satu pabrik minyak goreng yang terletak di Kawasan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, pada Jumat (1/11/2024). Petugas di lokasi masih berusaha memadamkan api.

Bedasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, hingga pukul 09.20 WIB asap hitam pekat masih membumbung tinggi ke udara. Kebakaran itu dilaporkan terjadi sekitar pukul 06.00 WIB.

Terlihat, mobil pemadam pun silih berganti keluar masuk ke pabrik tersebut. 

Kebakaran itu juga berdampak terhadap arus lalulintas di depan pabrik. Warga sekitar dan petugas kepolisian di depan pabrik pun membantu melancarkan arus lalulintas.

 

