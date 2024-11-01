Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Data Sementara Korban Truk Kontainer Ugal-ugalan di Tangerang, Tidak Ada Korban Jiwa

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |10:23 WIB
Data Sementara Korban Truk Kontainer Ugal-ugalan di Tangerang, Tidak Ada Korban Jiwa
Truk ugal ugalan di Tangerang tabrak sejumlah orang dan kendaraan (Foto : Istimewa)
A
A
A

TANGERANG - Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho mengaku belum menerima laporan adanya korban jiwa akibat ulah sopir truk kontainer atau truk wing box ugal-ugalan di Kota Tangerang, Kamis (31/10/2024) kemarin.

Zain mengatakan mengungkapkan data sementara dari korban kecelakaan lalu lintas tersebut berjumlah enam orang. Dari data sementara, disebutkan total ada 6 korban luka tersebut terdiri dari 4 pengendara sepeda motor, 1 pengemudi mobil dan 1 orang pejalan kaki akibat peristiwa itu.

"Pelaku sopir truk wing box berinisial JFN saat ini masih dalam perawatan medis di RSUD Kabupaten Tangerang akibat amuk massa kemarin di tugu Adipura," ungkap Zain, Jum'at (1/11/2024).

Data tersebut merupakan hasil pengecekan di 4 rumah sakit, yang ada di Kota Tangerang antara lain, Rumah Sakit EMC, Rumah Sakit Sari Asih Cipondoh, RSUD Kota Tangerang dan RSUD Kabupaten Tangerang.

Apapun kronologi peristiwa tersebut Zain mengungkapkan, diawali Truk Wing Box yang dikendarai JFN (24) datang dari arah Cikokol menuju Cipondoh menabrak bemper belakang Suzuki Ertiga dikendarai Laurentius yang sedang berhenti di Trafic Light arah Kodim.

Panik, pelaku lalu melarikan diri ke arah Cipondoh dan kejar oleh warga sampai jalan KH. Hasyim Ashari dan kembali menabrak pengendara sepeda motor, lalu kabur ke arah nerogtog, Graha Raya, Banjar Wijaya, kembali ke Jalan Hasyim Ashari, terakhir dapat dihentikan warga yang mengejar di Bundaran Tugu Adipura Jalan Veteran.

 

