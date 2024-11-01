Sambangi PGIW Jakarta, Pendeta Arliyanus Doakan Ridwan Kamil Adil Pimpin Jakarta

Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil bersilaturahmi dengan Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Wilayah Jakarta/Foto: MNC Media

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil bersilaturahmi dengan Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Wilayah Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, para peserta yang hadir turut menyampaikan aspirasi kepada mantan Gubernur Jawa Barat itu.

Ketua Umum PGI wilayah Jakarta, Pendeta Arliyanus Larosa mengatakan, pertemuan ini dilakukan untuk mendengar berbagai rencana yang akan dilakukan Ridwan Kamil jika terpilih menjadi orang nomor satu di Jakarta.

"Kami telah mendengarkan penjelasan yang sangat clear tentang apa yang akan dikerjakan Ridwan Kamil," kata Arliyanus, Kamis (31/10/2024).

Arliyanus Larosa berharap, penjelasan yang dipaparkan oleh Ridwan Kamil bisa menjadi pertimbangan bagi warga gereja dalam memilih pemimpin. "Kami akan mendorong warga gereja untuk mengambil bagian dalam Pilkada. Kami akan memilih pemimpin Jakarta yang betul-betul akan mengerjakan hal yang adil, yang baik bagi seluruh warga Jakarta tanpa membeda-bedakan," ungkapnya.

Sekadar informasi, PGI memiliki 97 anggota yang terkadang disebut dengan sinode, antara lain Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Gereja Kristen Jawa (GKJ), Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB), dan Gereja Kristen Indonesia (GKI).

Ridwan Kamil mengucapkan rasa syukurnya karena warga gereja sangat antusias untuk menghadiri pertemuan tersebut. "Peserta yang hadir sangat banyak, ruangannya sampai penuh. Ada sekitar 100-an pendeta dan warga yang menghadiri pertemuan tersebut," ucapnya.

Di hadapan peserta yang hadir, Ridwan Kamil bilang menceritakan tentang rencananya dalam memimpin Jakarta. "Prinsip yang pertama saya sampaikan adalah, saya pemimpin semua golongan dan ayah dari semua warga Jakarta. Gubernur yang mengayomi semua agama," katanya.