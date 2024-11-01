Kronologi Kebakaran Hebat Pabrik Minyak di Bekasi, Terdengar Suara Ledakan

JAKARTA - Kebakaran hebat melanda pabrik minyak di Kaliabang Tengah, Kota Bekasi, Jumat (1/11/2024). Kebakaran bermula dari ledakan yang berada di kawasan tersebut.

Salah saksi Muhammad Kojin (47) menceritakan, kala itu ia sedang melakukan bongkar muat bahan minyak ke pabrik tersebut. Namun, karena mendapatkan antrean terakhir akhirnya dia menunggu di sebuah warung makan di depan pabrik.

"Saya mau bongkar situ tapi antrean saya nomor paling terakhir, belum sempat masuk jadi masih nunggu teman saya keluar, karena lama saya istirahat dulu untuk makan," kata Kojin kepada wartawan, Jumat (1/11/2024).

Sekira pukul 05.00 WIB, dirinya pun makan selama 30 menit. Namun, tiba-tiba Kojin mendengar ledakan dari dalam pabrik. "Panasnya sampai ke sini (warung makan), sampai keluar," tambahnya.

Usai mendengar suara ledakan itu, kata dia, api langsung berkobar begitu besar. Ia pun langsung masuk ke dalam kawasan pabrik tersebut untuk menyelamatkan truk yang ia bawa.

"Saya ke dalam dulu intinya ngambil unit, mobil saya. Alhamdulillah saya sudah aman," katanya.