Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi Kebakaran Hebat Pabrik Minyak di Bekasi, Terdengar Suara Ledakan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |10:39 WIB
Kronologi Kebakaran Hebat Pabrik Minyak di Bekasi, Terdengar Suara Ledakan
Kebakaran pabrik minyak di Bekasi (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran hebat melanda pabrik minyak di Kaliabang Tengah, Kota Bekasi, Jumat (1/11/2024). Kebakaran bermula dari ledakan yang berada di kawasan tersebut.

Salah saksi Muhammad Kojin (47) menceritakan, kala itu ia sedang melakukan bongkar muat bahan minyak ke pabrik tersebut. Namun, karena mendapatkan antrean terakhir akhirnya dia menunggu di sebuah warung makan di depan pabrik.

"Saya mau bongkar situ tapi antrean saya nomor paling terakhir, belum sempat masuk jadi masih nunggu teman saya keluar, karena lama saya istirahat dulu untuk makan," kata Kojin kepada wartawan, Jumat (1/11/2024).

Sekira pukul 05.00 WIB, dirinya pun makan selama 30 menit. Namun, tiba-tiba Kojin mendengar ledakan dari dalam pabrik. "Panasnya sampai ke sini (warung makan), sampai keluar," tambahnya.

Usai mendengar suara ledakan itu, kata dia, api langsung berkobar begitu besar. Ia pun langsung masuk ke dalam kawasan pabrik tersebut untuk menyelamatkan truk yang ia bawa. 

"Saya ke dalam dulu intinya ngambil unit, mobil saya. Alhamdulillah saya sudah aman," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179797//warung_di_penjaringan_terbakar_lansia_ditemukan_tewas-IKF2_large.jpg
Warung di Penjaringan Terbakar, Lansia 60 Tahun Ditemukan Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3178900//mobil_jaklingko_terbakar-VASw_large.jpg
Mobil JakLingko Terbakar di Cipinang, Diduga Akibat Korsleting Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177331//bengkel_mobil_terbakar-vy7P_large.jpg
Bengkel Mobil di Kembangan Terbakar, 15 Unit Mobil Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/18/3176860//ilustrasi-PybV_large.jpg
Kebakaran Pabrik Garmen Bangladesh Tewaskan Sedikitnya 16 Orang, Jenazah Hangus Tak Bisa Dikenali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176857//kebakaran-d8lY_large.jpg
Empat Orang Tewas dalam Kebakaran Rumah Semi Permanen di Pademangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176822//kebakaran-x9gl_large.jpg
Sejumlah Rumah Semi Permanen di Pademangan Terbakar akibat Pembakaran Tembaga
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement