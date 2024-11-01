Suswono Sambangi Pondok Bambu, Emak-Emak: Insya Allah Satu Putaran

JAKARTA - Cawagub Jakarta, Suswono menyambangi Forum Ibu-ibu RIDO yang ada di kawasan Gang Bahana, Jalan Pahlawan Revolusi, Pondok Bambu, Duren Sawit. Suswono pun disambut yel-yel oleh ratusan ibu-ibu.

"Jakarta Baru, Jakarta Maju, Menang, Menang, Menang, InsyaAllah satu putaran," teriak ratusan ibu-ibu menyanyikan yel-yel menyambut kedatangan Suswono di lokasi, Jumat (1/11/2024).

Cawagub Jakarta nomor urut 1 itu tiba dengan mengenakan kemeja warna putih dan berpeci hitam. Mereka juga berebut bersalaman dengan Suswono, calon pemimpin Jakarta yang didukungnya itu.

Ketua Forum Ibu-ibu RIDO, Eli Tunggal mengatakan, Jakarta sejatinya membutuhkan pemimpin yang bisa membawa kebahagiaan untuk Jakarta, khususnya warganya. Pasangan Cagub-cawagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono merupakan pasangan yang tepat.

"Kami ini ingin jakarta berkah, bahagia, bersama pasangan RIDO. Kita semua sudah jelas akan bersama pak Suswono, nanti juga beliau ketika sudah terpilih beliau tak melupakan kita semua yah pak," tuturnya.