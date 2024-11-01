Pramono Anung : Saya Ini Petarung!

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung mengaku sebagai sosok yang petarung atau fighter yang tidak setengah-setengah dalam menghadapi kontestasi Pilkada Jakarta 2024.

Hal itu disampaikan dalam pidatonya di acara Deklarasi Relawan Masyarakat Organisasi Islam (REMOI) Jakarta di Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Jumat (1/11/2024).

"Saya ini fighter, fighter itu apa ya petarung. Enggak mau tahunya setengah-setengah. Dulu waktu diumumkan tanggal 28 mendaftar nggak pakai pengumuman. Orang pasti ah ngapain itu Pramono Anung jadi calon gubernur. Orang nggak kenal saya, bener nggak," ujar Pramono.

Pramono menyebut di ruangan atau peserta deklarasi yang tahu dirinya tidak banyak. Namun saat ini berkat kerja keras turun ke masyarakat Jakarta hampir semua mengenalnya.

"Mungkin di ruangan ini yang tahu saya enggak banyak. Tetapi karena saya sungguh-sungguh, saya memberikan hati saya dan saya benar-benar turun dan saya all out di situ. Sekarang hampir semua kenal," tuturnya.

(Angkasa Yudhistira)