HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kasus Colok Mata hingga Berdarah, Polisi Buru Pelaku Lain

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |15:19 WIB
Kasus Colok Mata hingga Berdarah, Polisi Buru Pelaku Lain
Polisi buru tersangka lain di kasus colok mata hingga berdarah (Foto : Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

BOGOR - Kasus penganiayaan colok mata hingga berdarah yang terjadi di wilayah Gunung Putri, Kabupaten Bogor belum selesai. Teranyar, polisi tengah memburu satu orang lagi yang diduga turut melakukan tindakan keji tersebut.

Kapolsek Gunung Putri AKP Aulia Robby Kartika Putra mengatakan terduga pelaku yang diburu yakni berinisial R. Polisi sebelumnya telah melayangkan dua kali pemanggilan tetapi tidak ditanggapi.

"Terhadap terduga pelaku R, penyidik sudah melakukan pemanggilan sebanyak dua kali dimana R tidak memenuhi panggilan sampai panggilan kedua pada hari Senin kemarin," kata Robby dalam keterangannya, Jumat (1/11/2024).

Sehingga, polisi tengah melakukan pencarian terhadap R bersama Resmob Satreskrim Polres Bogor. Adapun R diduga terlibat dalan penganiayaan kepada korban F bersama pelaku lain yakni K yang telah menyerahkan diri ke polisi.

"(Penganiayaan) dilakukan juga oleh beberapa orang salah satunya R. Korban dipukul di bagian rahang kemudian ditendang sampai terjatuh," jelasnya.

Dari situ lah, pelaku F melakukan aksi mencolok kedua mata korban dengan jari hingga bersimbah darah. Video keji itu pun sempat viral di media sosial. "Akhirnya korban disawa ke RSUD Cibinong," pungkasnya.

Sebelumnya, beredar video pria berinisial F (30) menjadi korban penganiayaan di wilayah Gunung Putri, Kabupaten Bogor pada 14 September 2024. Dinarasikan, kedua mata korban 'dicongkel' pelaku.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
