Prabowo Unggah Makan Malam dengan Ridwan Kamil, Pengamat: Bentuk Dukungan Nyata di Pilkada Jakarta

JAKARTA - Pertemuan makan malam Presiden Prabowo Subianto dengan calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil dinilai bentuk dukungan nyata pada Pilkada Jakarta 2024. Mengingat, Prabowo merupakan Ketua Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang juga memberikan dukungan kepada Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta.

"Bagaimana pun KIM itu kan pemimpinnya, ketuanya, Pak Prabowo dan KIM itu mendukung Ridwan Kamil," kata Pengamat Politik Ujang Komarudin kepada wartawan, Jumat (1/11/2024).

Pertemuan makan malam itu juga turut diunggah Presiden Prabowo dalam akun media sosial Instagram dan mendapat lebih dari 522.000 like hingga berita ini ditayangkan.

Keduanya melakukan jamuan makan malam di rumah makan Garuda, Jalan Sabang, Jakarta Pusat, pada Kamis 31 Oktober 2024, malam.

Menurut Ujang, wajar jika Prabowo mendukung Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta. Mengingat, keduanya datang dari sama-sama partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju.

Akademisi Universitas Al-Azhar itu menilai program-program yang dicanangkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) sejalan dengan pemerintahan Prabiwo-Gibran.

"Intinya Pak Ridwan Kamil membutuhkan dukungan Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sejatinya dukung Ridwan Kamil," ujar Ujang.