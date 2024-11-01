Tanggapi Survei LSI Denny JA, Suswono Tetap Optimis Menang Satu Putaran pada Pilkada Jakarta

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jakarta nomor urut 1, Suswono menanggapi hasil survei terbaru dari LSI Denny JA, menempatkan dirinya bersama Ridwan Kamil (RIDO) unggul tipis dari paslon lainnya. Meski cuma menang tipis, Suswono tetap yakin bisa memenangkan Pilkada Jakarta 2024 satu putaran.

"Kami masih optimis menang satu putaran, kita masih punya waktu untuk hal-hal yang masih ada kekurangan akan diperbaiki, yang sudah bagus kita tingkatkan," ujar Suswono pada wartawan, Jumat (1/11/2024).

Menurut Suswono, terdapat lembaga survei yang ada di Indonesia ini, yang mana hasil dari tiap lembaga survei pun berbeda-beda. Karena itu, dia tak gundah dengan hasil dari lembaga survei, baik itu dengan hasil yang unggul maupun tidak.

"Intinya, kami tak gundah-lah dengan survei-survei yang ada karena itu justru menjadi masukan. Karena kita kan dari Poltracking saja masih 51,7 lalu PPI kemarin masih 49-an, jadi sebetulnya hasil survei masing-masing berbeda kan, intinya kami akan terus memanfaatkan 3 pekan ke depan untuk memaksimalkan kampanye," tuturnya.

Terlepas dari apapun hasil semua lembaga survei itu, sambungnya, tentu menjadi sumber informasi bagi pasangan RIDO untuk melakukan perbaikan. DIrinya juga bakal terus menyapa warga Jakarta dengan turun langsung ke lapangan, berdialog dan menyerap aspirasi.

"Hasil survei akan menjadikan sumber informasi bagi kami tuk memperbaiki atau meningkatkan diri. Kita akan terus menyapa karena tatap muka lebih efektif, bertemu langsung dengan warga bisa dialog dan mendengar apa yang menjadi aspirasinya karena pinsipnya ketika terpilih kami akan langsung bekerja, tancap gas tuk bisa membahagiakan warga," kata Suswono.

(Angkasa Yudhistira)