Okezone.com Dukung Program Penghafal Alquran di SDIT Bina Mujtama Bogor

BOGOR - Okezone.com kembali melakukan kegiatan sosial dengan memberikan puluhan mushaf Alquran ke sekolah Islam. Kali ini, Okezone.com membagikan mushaf Alquran ke SDIT Bina Mujtama, di Pondok Manggis, Bojongbaru, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor.

Alquran tersebut diterima langsung oleh Ketua Yayasan Bina Mujtama, H Agus Mulyana S.Hi yang berterima kasih atas pemberian mushaf tersebut.

Ia berharap agar program ini bisa terus dilanjutkan dan bermanfaat untuk banyak pihak. Ia pun mengharapkan kerjasama yang lebih dalam dengan Okezone.com.

"Yang kita cari sekarang kan sebenarnya Jariyah, amal jariyah, semoga dengan adanya pembagian Alquran ini bisa menjadi jariyah untuk kita semua, karena setiap huruf yang dibaca dalam Alquran ini, ada 10 kebaikan yang jariyah nya pun bukan hanya diterima yang membaca, tapi juga yang memberikan," katanya saat pemberian mushaf Alquran, Jumat(1/10/2024).

Sementara itu, Direktur Pendidikan SDIT Bina Mujtama, Yadi Supriyadi S.Ei menuturkan bahwa, pembagian mushaf ini mendukung program penghafal Alquran di sekolahnya. Seperti diketahui, SDIT Bina Mujtama menargetkan anak yang lulus untuk hafal beberapa juz Alquran.