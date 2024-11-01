Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pilkada Jakarta 2024, Pramono-Rano Karno Komitmen Dukung Program Pemerintah Pusat

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |16:35 WIB
Pilkada Jakarta 2024, Pramono-Rano Karno Komitmen Dukung Program Pemerintah Pusat
Pramono-Rano Karno/Okezone
JAKARTA - Relawan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno, yang tergabung dalam Punggawa Matahari Jakarta (PMJ), mengadakan aksi berbagi makan siang gratis. Mereka membagikan makan siang berjumlah 500 paket untuk jamaah Masjid Muhammadiyah Al-Jihad, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Kegiatan ini menjadi salah satu langkah nyata mereka untuk mengampanyekan program unggulan pemerintah pusat, yakni, Makan Bergizi Gratis.

Koordinator PMJ, Ari Aprian Harahap, mengatakan, aksi bertajuk "Jumat Berkah" ini bukan sekadar strategi untuk mendekatkan diri kepada warga, tetapi juga membuktikan komitmen mereka kepada masyarakat.

PMJ: Komitmen Mas Pram Dukung Program Pemerintah Pusat

Halaman:
1 2 3
      
